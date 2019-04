Industria:Aulet(Mit), in Usa rispettato chi fa solo,in Ue no

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAR - Negli Usa "i giovani imprenditori che tentano la loro strada con nuove idee vengono percepiti come importanti fattori di crescita e prosperità economica.

Celebriamo da sempre l'imprenditorialità, l'idea dell'uomo o della donna 'che si sono fatti da soli', trovato la loro strada nel sistema. La sensazione è che in Europa, invece, gli stessi percorsi siano guardati con sospetto e che piuttosto che al merito della singola persona si guardi piuttosto alla sua classe sociale di provenienza". E' il parere di Bill Aulet, direttore del Martin Trust Center per la imprenditorialità del Massachusetts Institute Technology (Mit). Aulet, ex manager di successo, in una intervista all'ANSA, si sofferma sul suo best seller "La disciplina dell'imprenditore", pubblicato nel 1981 negli Usa, tradotto in più di 20 lingue, e diventato manuale d'uso per i futuri startupper. Libro in uscita, il 10 aprile, anche in Italia (per la Franco Angeli), dove terrà una serie di conferenze dal 25 al 27 marzo. (ANSA).