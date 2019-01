Banca Generali: raccolta netta 2018 scende a 5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - La raccolta netta di Banca Generali è scesa dai 6,86 miliardi del 2017 a 5,02 miliardi nel 2018. Lo si legge in un nota in cui viene indicato che si è ridotto l'apporto del risparmio gestito, in calo da 5,96 a 2,28 miliardi, mentre il risparmio non gestito è salito da 901 a 2,79 miliardi. Nel mese di dicembre la raccolta totale è stata di 470 milioni contro i 205 milioni di novembre. Commentando i risultati l'amministratore delegato Gian Maria Mossa ha definito il 2018 come "un anno importante e intenso in cui abbiamo posto le basi per una nuova fase di crescita della Banca".