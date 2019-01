Lift Trieste, mobilità nei trasporti

(ANSA) - LAS VEGAS, 9 GEN - Il Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico s.r.l. (LIFT) nasce nel 2007 come spin-off dell'Università di Trieste. La società opera nel campo della pianificazione della mobilità e progettazione di sistemi di trasporto e offre servizi e strumenti di analisi e simulazione della circolazione ferroviaria, pedonale e veicolare. È attiva in Italia e ha operato in altri 28 Paesi in 5 continenti. Il progetto prevede l'integrazione della simulazione ferroviaria con quella pedonale per i passeggeri e quella dei terminali portuali per le merci. (ANSA).



Data ultima modifica 09 gennaio 2019 ore 14:19