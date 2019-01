Alimentare: Kipre, retribuzioni regolari a tutti dipendenti

(ANSA) - TRIESTE, 7 GEN - "Tutti i dipendenti delle società del gruppo riceveranno regolarmente le retribuzioni". Lo assicura Kipre Holding Spa in una nota. L'azienda conferma inoltre che "gli advisor stanno predisponendo il calendario di incontri con tutte le parti coinvolte, in primis i sindacati e rappresentanti delle istituzioni".

Oggi assemblee sindacali si sono tenute nei due stabilimenti di San Daniele del Friuli, coinvolti dalla crisi che ha portato al concordato del gruppo Kipre. "Gli stipendi di dicembre saranno in pagamento il 10 gennaio, con valuta il giorno successivo", ha informato il segretario regionale della Flai-Cgil, Fabrizio Morocutti. "Il tema fondamentale però resta quello della salvaguardia dei posti di lavoro e del futuro di due stabilimenti che rappresentano un pezzo importante dell'agroalimentare made in Fvg e della sua storia". Occorre, ha insistito la Flai, che la proprietà indichi "a breve le date per la convocazione di un tavolo di crisi che dovrà svolgersi sotto la regia della Regione". (ANSA).



