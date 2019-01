Alimentare:Kipre,presto incontri con sindacati e istituzioni

(ANSA) - TRIESTE, 4 GEN - Gli advisor del gruppo Kipre stanno predisponendo un calendario di incontri con tutte le parti coinvolte, primi fra tutti sindacati e istituzioni, "che verrà definito nel dettaglio nei prossimi giorni, dopo aver preso visione del provvedimento del Tribunale, e quindi proposto alle parti interessate". Lo ha annunciato in una nota lo stesso gruppo dopo la richiesta in tal senso avanzata oggi dalle assemblee dei lavoratori e dal mondo politico. Proprio in relazione alle assemblee dei lavoratori con i sindacati "e in attesa di quelle programmate negli altri siti produttivi, il Gruppo Kipre Holding ha reso noto di aver "apprezzato lo spirito costruttivo e le intenzioni che traspaiono dalla maggior parte delle dichiarazioni rese". Saranno gli advisor a "dare riscontro nel miglior modo possibile alle legittime aspettative di chiarezza e prospettiva", vale a dire, i professionisti incaricati in qualità di Advisor per i profili giuslavoristici, Mattia Persiani, Vincenzo Ussani d'Escobar e Marco Lacchini.

