Disturba vicini con petardi e minaccia Carabinieri, denuncia

(ANSA) - UDINE, 02 GEN - Ubriaco, disturbava i vicini con continue esplosioni di petardi e all'arrivo dei Carabinieri li ha minacciati. È successo a Pagnacco (Udine). Il giovane, 27 anni, è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di dare le proprie generalità.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato condotto in ospedale.

Nel corso di un'altra operazione, un uomo di 40 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità. L'episodio è avvenuto a Campoformido (Udine): l'uomo aveva parcheggiato il proprio veicolo sulla proprietà privata di alcuni pubblici esercizi, intralciandone l'attività, e non intendeva rimuoverlo, neanche dopo l'intervenuto un carabiniere in abiti civili. Sul posto i miliari della stazione di Campoformido e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine. (ANSA).