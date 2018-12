Regioni: Fedriga, Fvg prima regione a trattare con Governo

(ANSA) - TRIESTE, 28 DIC - A gennaio "il Friuli Venezia Giulia sarà la prima Regione ad aprire il tavolo con il Governo per i nuovi accordi finanziari". Lo ha annunciato oggi a Trieste il presidente, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa di fine anno in cui ha tracciato il bilancio dei primi mesi di mandato, dicendosi soddisfatto del percorso intrapreso. "Sono ottimista - ha aggiunto il governatore - perché il vicepremier, Matteo Salvini, è stato sensibile sull'argomento".

Fedriga ha anche anticipato l'intenzione di trattare con il Governo centrale per aumentare a 9/10 le spettanze economiche della Regione, "al momento poi non abbiamo autonomia fiscale come avviene in Trentino e quindi abbiamo delle competenze a metà". Dicendosi soddisfatto per il percorso intrapreso, il governatore ha elencato gli obiettivi raggiunti dal suo esecutivo a iniziare dalla riforma sanitaria e al rilancio dell'economia, grazie a nuovi investimenti e alla riduzione della tassazione regionale. (ANSA).