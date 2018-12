Natale: Casaleggi, 2019 sara' l'anno delle start up

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - Il giorno dell'Epifania "andiamo Las Vegas, portiamo con una delegazione italiana 50 start up di tutta Italia". Lo ha annunciato il direttore di Area Science Park, Stefano Casaleggi, in una intervista all'ANSA, convinto che "il 2019 sarà l'anno delle start up".

Anche il 2018 è stato "grande anno", con l'attivazione "del Programma Argo, che rende il Fvg un laboratorio, voluto da due ministeri, Istruzione e Università e Sviluppo Economico e finanziato anche dalla Regione, per creare su processi della digitalizzazione, finalmente un modo di lavorare insieme". E con "l'aver eliminato il precariato dall'Ente", e quindi "aver stabilizzato tantissime posizioni, tantissimi giovani che possono pensare a un futuro in Area e costruirsi il proprio futuro". Il 2019: "C'è tanto da fare ma sempre in una logica di lavoro insieme", il partenariato pubblico-privato "è il modo per introdurre innovazione, pensare che le tecnologie migliorano la vita di tutti". L'augurio: "Che sia un anno di grandi successi per tutti".