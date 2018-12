Incendi: fiamme in residence Tarvisio, danni in appartamenti

(ANSA) - UDINE, 08 DIC - Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento all'interno di un residence di Tarvisio (Udine), provocando danni ingenti al tetto e rendendo inagibili anche altri 4 appartamenti dello stesso immobile. Il proprietario, chiamato sul posto, è rimasto lievemente intossicato ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Le fiamme, divampate probabilmente per cause accidentali ora al vaglio dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, hanno raggiunto il tetto in legno e il sottotetto in perlinato.

Danni causati dal fumo e dall'acqua usata per domare l'incendio hanno interessato anche i due appartamenti attigui e quelli sottostanti. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Verifiche sono in corso sull'agibilità degli altri appartamenti dello stabile. (ANSA).