Università: Fermeglia, lascio Ateneo che punta su ricerca

(ANSA) - TRIESTE, 7 DIC - "Lascio una Università che punta sull'internazionalizzazione e sulla ricerca, due parole chiave in questi sei anni del mio mandato che si chiuderà a luglio". Lo ha detto il rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico che si è aperto oggi con la cerimonia nell'Aula magna alla presenza, fra gli altri, della sen. Elena Cattaneo e del presidente del Consiglio europeo delle Ricerche, Jean-Pierre Bourguignon. "Dichiaro aperto l'Anno Accademico", ha detto con la voce rotta da un po' di commozione Fermeglia al termine della sua prolusione nel corso della quale ha tracciato un bilancio del suo mandato. "Stiamo scalando le classifiche della ricerca, siamo decimi in Italia e circa trecentesimi a livello mondiale.

Units è riconosciuta come un ateneo internazionale con il 10% di studenti stranieri contro il 4,5% della media nazionale". E in tema di fondi torna a ribadire: i 6 miliardi a bilancio non sono sufficienti per gli atenei italiani". (ANSA).