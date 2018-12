Crociere: a Trieste battesimo di Costa Venezia nel 2019

(ANSA) - TRIESTE, 7 DIC - Si terrà a Trieste il 1 marzo 2019 la cerimonia di battesimo di Costa Venezia, prima nave di Costa Crociere progettata per il mercato cinese e attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Lo annuncia la compagnia.

Costa Venezia fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde, una lunghezza di 323 metri e una capacità di oltre 5.100 ospiti - spiega Costa Crociere - sarà la più grande nave introdotta da Costa nel mercato cinese. Il battesimo si festeggerà, secondo programma, con uno spettacolo di fuochi d'artificio e maxi schermi per seguire la cerimonia di taglio del nastro. All'evento sono attesi circa 1.500 ospiti provenienti da Cina, Corea del Sud, Giappone e da vari paesi europei.