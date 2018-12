Comuni: errore busta paga, sindaco Trieste rimborsa denaro

(ANSA) - TRIESTE, 1 DIC - In settembre si è accorto che nella busta paga figurava una maggiorazione del 20 per cento, quella dovutagli se avesse continuato a lavorare come imprenditore commerciale. Ma il sindaco Roberto Dipiazza ha smesso dal primo ottobre 2016 di lavorare e da allora è in quiescenza. Dunque ha informato gli uffici competenti e il suo nominativo è stato cancellato dalla gestione Inps commercianti con effetto retroattivo a partire dal 31 dicembre 2017. Dunque, il sindaco ha dovuto restituire al Municipio 18.812,24 euro. Lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano Il Piccolo in un articolo a firma di Massimo Greco. Dipiazza è stato un imprenditore commerciale; con questa ultima vicenda la sua busta paga ammonta, al lordo delle ritenute fiscali, a 5052,00 euro, pari a 2800 euro nette.

"Un consigliere regionale, per non parlare di deputati e senatori, prende molto di più del sindaco di uno dei primi venti comuni italiani: ma di regola un sindaco fa e rischia ben più di loro", conclude amaramente l'articolo. (ANSA).