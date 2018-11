Imprese: Fondazione Nord Est, crescita c'è ma non basta

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - La crescita c'è ma non basta, il gap tra le esigenze di crescita delle imprese, non coperte da un'adeguata formazione scolastica e universitaria, che investa soprattutto negli istituti tecnici, e da una mancanza di investimenti in ricerca e tecnologia rischiano di far pagare al Nordest un prezzo molto alto in termini di competitività futura.

E' quanto emerge dal rapporto annuale della Fondazione Nordest presentato a Padova dal direttore scientifico Carlo Carraro.

Negli ultimi cinque anni le regioni del Nordest hanno trainato l'economia italiana. Insieme a Lombardia ed Emilia Romagna, il Nordest ha determinato la quasi totalità della ripresa economica e occupazionale italiana. Nell'area, il pil nel 2017 è cresciuto dell'1,8% e si stima per il 2018 una crescita dell'1,3%, grazie ai consumi delle famiglie (+1,3%) e agli investimenti fissi lordi, previsti a +2,8%. Il pil-pro capite del NordEst, è pari a 33.900 euro, vicino a quello di Germania e Svezia e di molto superiore alla media italiana. (ANSA).