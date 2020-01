Caso di tubercolosi a liceo Rosmini Rovereto, controlli

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Avviate a Rovereto misure preventive da parte dei Servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria dopo la segnalazione di un caso di tubercolosi polmonare che ha riguardato una studentessa del liceo Rosmini.

Il caso è stato notificato durante il periodo natalizio di chiusura delle scuole. La ragazza è in buone condizioni di salute e ha iniziato la terapia specifica in ospedale, precisa l'Azienda sanitaria. Controlli sono stati effettuati sui familiari della ragazza, che per ora sono risultati tutti negativi. Con l'apertura della scuola sono iniziati i controlli preventivi sui compagni di classe e gli insegnanti.

Nell'ultimo triennio - informa l'Azienda sanitaria - i casi di tubercolosi in Trentino sono stati circa una cinquantina all'anno, di cui la metà di tipologia polmonare, in linea con l'incidenza rilevata nel nord-est.