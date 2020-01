Tenta di violentare donna a Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - È accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 32 anni arrestato a Trento dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, pakistano, ha conosciuto una giovane donna in centro, e insieme hanno deciso di trascorrere qualche ora a casa bevendo qualcosa. Secondo il racconto della donna, l'uomo, una volta raggiunta la propria abitazione, di fatto l'ha segregata all'interno, portandole via il cellulare, poi ha tentato un approccio sessuale offrendole della marijuana.

In un momento di distrazione però la donna è riuscita a raggiungere una vetrata incominciando ad urlare per attirare l'attenzione di alcuni passanti che prontamente hanno contattato i carabinieri. Arrivati sul posto i militari hanno ascoltato il racconto della donna e hanno trovato in casa una modica quantità di marijuana. Quindi hanno accompagnato in caserma l'uomo che è stato dichiarato in stato di arresto e rinchiuso nel carcere di Spini di Gardolo.