Fridays for Future annuncia blocco zona ex Zuffo Trento

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Fridays For Future Trento annuncia per il 29 novembre il quarto sciopero globale per il clima, "in occasione del quale bloccheremo per tutta la mattinata la rotonda nella zona del parcheggio Zuffo, immobilizzando la città intera", si legge in una nota.

Questo pomeriggio attivisti del movimento hanno esposto uno striscione dal cavalcavia della tangenziale all'ex Zuffo "per denunciare l'emergenza climatica, non più imminente ma ormai chiaramente in atto". "Il luogo, peraltro - aggiunge Friday for Future - non è stato scelto a caso: quella rotonda è uno snodo centrale del soffocante traffico cittadino che ogni giorno inquina l'aria che respiriamo". "L'organizzazione di questo sciopero - si legge nella nota - vuole essere la più chiara e orizzontale possibile. Vogliamo esprimere il nostro dissenso contro un'amministrazione che alle nostre manifestazioni risponde con 'amichevoli' pacche sulle spalle, per poi portare avanti progetti di devastazione ambientale come autostrade e bacini idrici artificiali".