In Alto Adige problemi per 39.000 utenze

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - A causa dei guasti sia alle linee in alta tensione di Terna, che alla rete del gestore Edyna, in Alto Adige sono circa 39.000 gli utenti complessivamente colpiti da disservizi. La caduta di alberi, oltre ad arrecare gravi danni alla rete elettrica, ha ripercussioni anche sulla viabilità, al punto che diverse zone risultano irraggiungibili ostacolando gli interventi di ripristino della rete.

La società di distribuzione Edyna sta lavorando ininterrottamente al ripristino della rete. La disalimentazione riguarda l'area dolomitica, in particolare la Val Pusteria, la Val Badia, la Valle Isarco e una piccola zona della Val d'Ega. Particolarmente critica è stata la situazione la scorsa notte, tanto che alle 3.20 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in considerazione dell'elevato numero di linee elettriche in media tensione coinvolte. Anche le linee in alta tensione hanno subito delle interruzioni. Edyna ha tentato di sopperire con le proprie linee elettriche in modo da rialimentare gli utenti. (ANSA).

Data ultima modifica 13 novembre 2019 ore 14:50