Vaccini, respinti due ricorsi in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - La giunta provinciale di Bolzano ha deciso di respingere il ricorso presentato da due famiglie di Bolzano e Siusi contro la decadenza dell'iscrizione di due bambini alle scuole dell'infanzia di lingua tedesca per l'anno scolastico in corso a causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale. Non si registrano casi simili nelle scuole dell'infanzia di lingua italiana.

Il governatore Arno Kompatscher ha spiegato che si tratta degli unici due casi nei quali la famiglia non ha presentato alcuna documentazione e non ha partecipato ai colloqui di sensibilizzazione. Kompatscher ha ribadito la necessità dei vaccini. Le due famiglie, prima che diventi effettiva l'espulsione, potranno fare ricorso al Tar.