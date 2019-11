(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - E' stato arrestato dalla polizia il presunto autore di un raid di furti, messo a segno la scorsa notte in centro storico a Bolzano. In via Dr. Streiter il malvivente avrebbe mandato in frantumi il vetro delle porte d'ingresso di un bar, di un negozio di giocattoli e di un fioraio, impossessandosi in un caso del fondo casa dell'esercizio commerciale. La fuga però non è durata molto e l'uomo è stato individuato dagli agenti della questura.