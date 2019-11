Bocciata proposta Stf su San Giuseppe

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Il consiglio provinciale di Bolzano ha respinto a larghissima maggioranza la proposta della Süd-Tiroler Freiheit per la reintroduzione in Alto Adige della festa di San Giuseppe.

Il capogruppo della Svp, Gert Lanz, ha spiegato che il partito di raccolta è favorevole al ripristino della festa, ma, ha detto, la proposta di Stf "in questa forma non la accoglieremo, per evitare polemiche. Presenteremo un nuovo voto a questo scopo, sulla base di un confronto". Del documento di Stf è stato contestato in particolare il riferimento, mantenuto nelle premesse e stralciato solo poco prima del voto, alla festa della Repubblica del 2 giugno come possibile festa da abolire per reintrodurre quella del 19 marzo. Il vicepresidente della Provincia, Arnold Schuler, ha osservato che "in aula ci si dovrebbe occupare di fare politica e di discutere le proposte dei singoli partiti. La reintroduzione della festività di San Giuseppe è un obiettivo condiviso dalla giunta".