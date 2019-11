Nome falso al controllo, denunciato

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - La Polizia municipale ha denunciato un 51enne bolzanino per aver fornito false generalità durante un controllo stradale. Una pattuglia ha fermato l'uomo in zona Europa per una verifica dei documenti di guida. Il conducente ha esibito una polizza assicurativa scaduta dichiarando poi di aver dimenticato a casa la patente. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l'uomo ha dichiarato quelle del fratello, senza considerare però che, attraverso la visura anagrafica, si sarebbe scoperto facilmente il tentativo d'inganno.

Difatti, la foto inviata dalla centrale operativa sul cellulare di servizio in dotazione agli agenti non corrispondeva con quella del conducente. A quel punto, vistosi smascherato, l'uomo ha preferito non peggiorare ulteriormente la situazione facendosi identificare esibendo la propria carta d'identità. Dai successivi accertamenti è emerso che, oltre a guidare una macchina non assicurata, l'uomo circolava con patente revocata, motivo per il quale aveva cercato di evitare una multa ancor più salata spacciandosi per il fratello. A carico dell'uomo scattata la denuncia per aver dichiarato false generalità, mentre le violazioni al codice della strada sono state sanzionate con quasi 6.000 euro di multa ed il fermo del veicolo per 3 mesi.