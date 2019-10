Nuova app per gli studenti dell'Università di Trento

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - È stata lanciata oggi sulle piattaforme Android e iOS la nuova app dell'Università di Trento nata per gli studenti e per le studentesse ma pensata per tutta la comunità universitaria. Contiene notizie aggiornate in tempo reale su libretto universitario, orari delle lezioni, occupazione delle aule, news ed eventi, tessera mensa e l'accesso alla rubrica d'Ateneo con le informazioni su docenti e servizi.

La app è stata sviluppata dalla Direzione informatica di UniTrento, in collaborazione con i Servizi agli studenti e la Comunicazione d'ateneo, con la partecipazione e i suggerimenti della stessa comunità studentesca. Sono state organizzate più sessioni di test della app, con la partecipazione di alcune decine di volontari iscritti ai vari dipartimenti.