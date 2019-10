Schützen issano bandiera austriaca

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - In occasione della festa nazionale in Austria gli Schützen altoatesini hanno issato una enorme bandiera austriaca dalla torre di Castel Neuhaus, alle porte di Bolzano. La rovina, che si affaccia sulla valle dell'Adige tra il capoluogo altoatesini e Merano, è anche conosciuta come Castel Casanova oppure Maultasch.

Come spiega il comandante dei cappelli piumati Juergen Wirth Anderlan, si tratta di un gesto per ribadire "l'attaccamento e la gratitudine per tutto quello che la nostra patria ha fatto per noi altoatesini". Nella nota gli eredi delle truppe antinapoleoniche tirolesi guidate da Andreas Hofer citano anche alcune strofe del brano "I am from Austria" del cantante pop viennese Rainhard Fendrich.