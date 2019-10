Vaia: videoinstallazione a Galleria Piedicastello Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - "Ad un anno da Vaia. Dall'alluvione del '66 al racconto sui social' è il titolo di una videoinstallazione, realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino, che sarà visitabile da domani a Trento, per un mese, all'ingresso della Galleria nera di Piedicastello.

L'installazione si compone di sei filmati. Ci sono quelli dedicati all'alluvione del 1966 e realizzati utilizzando immagini super 8. Ci sono poi filmati su Vaia, la tempesta che colpì il Trentino tra il 29 e il 30 ottobre 2018. Tre video raccontano il momento dell'emergenza, la fase della ricostruzione e la narrazione in tempo reale sui social.

In questo modo - sottolineano gli organizzatori - i due eventi vengono accostati mostrandone le conseguenze drammatiche in termini di lutti e danni ma anche la risposta che l'intero Trentino ha saputo dare. "Emerge inoltre chiaramente come l'urgenza di raccontare accadimenti straordinari, pur con strumenti e linguaggi diversi sia una costante nel tempo".