Al via Dialog, progetto su innovazione e sviluppo locale

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Al via Dialog, il progetto del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) - Cooperazione interregionale che coinvolge come ente capofila la Provincia autonoma di Trento e altre realtà istituzionali europee nella condivisione di 'best practice' e nell'identificazione di modelli di lavoro comuni nei campi dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.

L'obiettivo è "definire un modello di lavoro comune e condiviso tra gli attori partecipanti, sostenuto da un comitato scientifico il quale ne validerà l'effettività". La Provincia di Trento porta come temi di confronto e discussione le Smart, nello specifico campo della meccatronica, con attenzione ai risvolti occupazionali che questo settore può generare, oltre che i bandi per il finanziamento di progetti di nuova imprenditorialità. Dopo la prima fase di lavori seguirà la stesura di un documento che verrà adottato dalle varie amministrazioni.