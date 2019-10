Bilancio previsione, 6,25 mld per 2020

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - "Sappiamo che nel 2020 avremo a bilancio importi minori rispetto al 2019". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher presentando il documento provvisorio di suddivisione delle risorse disponibili fra tutti i settori di competenza provinciale. Si tratta della base del disegno di legge di bilancio relativo al triennio 2020-2022 che verrà discusso dall'esecutivo entro la fine di ottobre. Il valore complessivo del bilancio di previsione 2020 ammonta a 6,25 miliardi di euro disponibili, in crescita rispetto ai 5,9 miliardi del 2019. L'incremento delle risorse disponibili fa riferimento ai valori contenuti nel bilancio tecnico 2019. Grazie a due assestamenti nel corso dell'anno il bilancio 2019 aveva raggiunto un valore finale di 6,6 miliardi. "Quest'anno, invece, non sono previsti consistenti assestamenti. Partiamo quindi con un bilancio inizialmente più elevato, ma che non crescerà in modo sensibile nel corso del 2020. Avremo dunque a disposizione complessivamente meno risorse che nel 2019, che comunque era stato un anno record", ha chiarito il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Insomma non sarà un 2020 "eccezionale" (così lo ha definito il presidente) come il 2019: "Avremo un avanzo di 150, forse 200 milioni, ma non avremo mai la somma che abbiamo aggiunto nel 2019 e perciò il pronostico prudenziale è che alla fine dell'anno potrebbero mancare 400 milioni. Noi speriamo che siano meno, ma è giusto fare un calcolo su questo", ha detto Kompatscher. (ANSA).

Data ultima modifica 15 ottobre 2019 ore 15:26