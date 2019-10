Soccorso dopo una notte su Giogo di Tessa

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Intervento in notturna per il soccorso alpino di Merano (Cnsas e Brd/Avs) alla ricerca di un 51enne tedesco che, partito per un'escursione dal Maso Eishof in Val di Fosse, è rimasto bloccato nei pressi del Giogo di Tessa, ad un'altitudine di circa 2.800 metri.

L'uomo era riuscito a telefonare alla moglie, comunicando coordinate e altitudine della propria posizione. Partito l'allarme in serata, il Pelikan 2 dell'elisoccorso si è levato in volo, ma la ricerca non ha dato esito. Alcune squadre del soccorso alpino si sono quindi mosse, nonostante il cattivo tempo, da diversi punti per raggiungerlo, ma anche in questo caso la ricerca non ha avuto successo.

Grazie al miglioramento del tempo, questa mattina, i soccorritori sono tornati in volo con il Pelikan 1 riuscendo a rintracciare il turista su un'anticima del Giogo di Tessa, a 2.960 metri di altezza. L'uomo, in stato di ipotermia ma solo lievemente ferito alla mano, è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Merano.