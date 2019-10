(ANSA) - BOLZANO, 3 OTT - Il successo dei Verdi alle politiche in Austria si rispecchia anche nel risultato territoriale. In Tirolo gli ecologisti per la prima volta sono la seconda forza alle spalle dei popolari Oevp. Domenica, dopo lo scrutinio delle schede elettorali dei seggi, erano ancora in quarta posizione, ma grazie ai numerosissimi voti per corrispondenza hanno sorpassato i socialdemocratici Spoe e l'ultradestra Fpoe.