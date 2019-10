Auditorium Melotti, una stagione fra prosa, danza e musica

(ANSA) - TRENTO, 1 OTT - Presentata oggi la stagione 2019-2020 programmata dal Centro S. Chiara di Trento all'auditorium Melotti di Rovereto.

Numerose le proposte in calendario, a cominciare dalla prosa, con alcuni tra i migliori spettacoli della scena contemporanea nazionale inseriti nella rassegna 'Altre Tendenze', proseguendo con la danza, che conferma la formula degli 'aperitivi inDanza', realizzati all'interno degli spazi museali del Mart. Per la musica ci saranno le rassegne 'Jazz'About' e 'Musica Macchina', per il cinema gli appuntamenti proposti in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto. La novità di questa stagione è un breve ciclo di quattro momenti di incontro, confronto e approfondimento sulla programmazione musicale - realizzati in collaborazione con il Mart di Rovereto, e curati da Francesca Aste -, denominato 'Arcipelago Suite'.