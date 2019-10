Vescovo Muser, non confondiamo la comunità con la community

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - "Non confondiamo la comunità con la community". Questo l'appello del vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, che a Bressanone ha presentato le linee programmatiche del nuovo anno pastorale "Sulla tua Parola: credere, comprendere, vivere insieme".

"In un momento storico in cui, come riferisce uno studio dell'Astat, un utente di internet su due utilizza i social media, è bene abitare queste 'piazze virtuali', senza mai confondere, però la comunità con la community", ha aggiunto Muser. "Nella comunità - ha ricordato il vescovo - si condividono contenuti e si costruisce lo stare insieme a favore del bene comune. Anche se viviamo nell'epoca dei 'like' e del 'mi piace' o del 'non mi piace', per una società sono necessari la riflessione e un confronto in profondità con temi e persone.

Solo questo approccio aiuta a creare nuove relazioni e quindi comunità".