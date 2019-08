Gdf sequestra 200kg di carne ovina

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - La Guardia di finanza di Bolzano ha scoperto un macello clandestino e sequestrato circa 200 chilogrammi di carne preparata per la festa islamica del "Sacrificio".

A seguito di indagini ed appostamenti, i finanzieri hanno individuato un maso all'interno del quale si stava clandestinamente svolgendo il rito della macellazione islamica di ovini, mediante sgozzamento e senza stordimento degli animali. Nell'edificio hanno trovato due uomini sporchi di sangue che, con dei coltelli in mano, stavano per tagliare la giugulare ad un esemplare di ovino adulto.

La perquisizione dell'immobile ha permesso di rinvenire undici carcasse di ovini già macellati, per un totale di oltre 200 chilogrammi, che sono stati sequestrati. Il proprietario del maso, un italiano, e tre cittadini marocchini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per macellazione abusiva e maltrattamento di animali. All'operazione ha partecipato anche personale del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.