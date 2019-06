Dichiarata decadenza aggiudicatario

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Si avvicina la parola fine per la Solland Silicon di Sinigo. "Preso atto che l'aggiudicatario non ha versato l'importo relativo al mantenimento in sicurezza dell'impianto entro il termine stabilito", il giudice delegato ai fallimenti, Francesca Bortolotti, ha dichiarato "la definitiva decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione dell'azienda di proprietà della Solland Silicon in fallimento".

Lo comunica lo stesso gudice, precisando di aver "trattenuto, definitivamente, a titolo di multa in favore della procedura, la cauzione dell'importo di euro 500.100".

Facendo riferimento all'ordinanza del presidente della Provincia, che ordina "ai lavoratori - in caso di eventuale dichiarazione di decadenza pronunciata dal giudice fallimentare in seguito al mancato versamento della somma di cui all'ordinanza 4/2019 entro il 10.6.2019 - di provvedere all'attività di mantenimento in sicurezza e di svuotamento dell'impianto sino ad avvenuta formalizzazione dei contratti di lavoro con un soggetto disponibile da individuarsi entro il 18 giugno 2019", il giudice ai fallimenti comunica di rimanere "in attesa delle ulteriori determinazioni della Provincia riservandosi ogni successiva decisione in ordine all'eventuale vendita dell'impianto in fase di svuotamento, in ogni caso a condizione che venga garantita alla procedura fallimentare il mantenimento in sicurezza dello stesso fino al trasferimento a terzi". (ANSA).



12 giugno 2019