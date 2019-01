Due arresti per cocaina a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Due cittadini albanese di 24 anni sono stati trovati in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina. I due sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo al casello autostradale. Lo stupefacente è stato segnalato dal cane antidroga della Guardia di Finanza. Avevano con sé anche 500 euro in contanti. Per loro è scattato l'arresto.

Durante l'ampio servizio di controllo del territorio lo scorso fine settimana, al quale hanno partecipato 70 militari controllando oltre 700 veicoli, è stato arrestato anche un cittadino rumeno, fermato ad Egna, contro il quale pendeva un mandato di arresto rumeno per guida senza patente e in stato di ebbrezza.