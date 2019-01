Religione: verso beatificazione Maria von Mörl

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Si è concluso ieri sera a Caldaro il processo diocesano per la beatificazione di Maria von Mörl apertosi nel 2016. Il postulatore della causa porterà ora la documentazione a Roma per i passi successivi. "La sua vita segnata da sofferenza e sacrificio è un messaggio anche a noi oggi: c'é qualcosa di più che non solo il tutto subito e velocemente, il tutto bello e facile, il tutto senza fatica", ha sottolineato il vescovo Ivo Muser.

Il vescovo diocesano si è detto personalmente colpito dal fatto che Maria von Mörl non abbia mai fatto menzione delle sue piaghe, né a voce né nelle sue lettere. "Non tutti si avvicineranno a questa figura e alla sua spiritualità - ha aggiunto Muser - ma la sua vita segnata da malattia, sofferenza e sacrificio può insegnare anche a noi oggi: c'é qualcosa di più che non solo il tutto subito e velocemente, il tutto bello e facile, il tutto senza fatica". (ANSA).