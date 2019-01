Bollette: Codacons, stangata da 19,9 mln euro nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - È stato un 2018 di rincari per l'energia in Trentino Alto Adige. Lo denuncia il Codacons, che spiega come le famiglie del che rientrano nel mercato tutelato (circa 315.000 per l'energia elettrica e 163.000 per il gas) hanno subito una stangata complessiva pari a 19,9 milioni di euro per i rincari di luce e gas.

Le tariffe della luce nell'ultimo anno hanno infatti registrato un +11,12% rispetto al 2017, portando i consumatori della regione a spendere circa 10 milioni di euro in più su base annua; il gas è aumentato del 13,67%, con un aggravio per le tasche delle famiglie del Trentino Alto Adige di 9,9 milioni di euro. Rincari delle bollette - annuncia il Codacons - sono previsti anche per il 2019. Per questo lancia la campagna "Stop rincari energia": un gruppo d'acquisto gratuito per i cittadini.

Mira a mettere insieme un elevato numero di consumatori che vogliano passare a un contratto di energia meno oneroso a condizioni contrattuali garantite da un'associazione che tutela i diritti dei consumatori. (ANSA).