(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Dopo l'attentato di Strasburgo sono stati "ulteriormente sensibilizzati" i controlli al Mercatino di Natale di Bolzano. E' quanto l'ANSA apprende dalle Forze dell'ordine. In piazza Walther e nei dintorni operano poliziotti e carabinieri, sia in divisa che in borghese, per contrastare fenomeni di micro criminalità ma anche terroristici.

Come già avvenuto negli anni scorsi, gli accessi al Mercatino di Natale vengono limitati da barriere newjersey.