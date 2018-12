Processo per pestaggio per "Bella Ciao"

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Tre esponenti bolzanini di Casapound sono accusati di avere picchiato tre ragazzi che si erano messi a cantare "Bella ciao" nei pressi della sede del partito in via Cesare Battisti. La prima udienza del processo si svolgerà giovedì.

Gli imputati sono Mirko Gasperi, 28 anni, e Davide Brancaglion, 30 anni, e Licia Cristofolini, 25 anni, accusati di percosse e lesioni personali aggravate per avere in concorso tra loro colpito con calci e pugni tre ragazzi che avevano riportato lesioni con prognosi comprese tra i 10 e i 20 giorni. Licia Cristofolini non partecipò direttamente al pestaggio ma avrebbe fatto da 'palo'. I fatti avvennero il 16 luglio 2016. Nelle prossime settimane dovrebbe concludersi un altro processo, per un fatto del tutto analogo: il 13 gennaio del 2016, infatti Brancaglion avrebbe picchiato un ragazzo di 17 anni che era passato davanti alla sede di Casapound con la suoneria del telefono che intonava "Bella ciao".