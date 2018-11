Scoperto un nuovo minerale sulle Dolomiti trentine

(ANSA) - TRENTO, 9 NOV - Si chiama fiemmeite una nuova specie mineralogica scoperta dai ricercatori del Muse di Trento, che prende il nome dalla località dove è stata rinvenuta, la Val di Fiemme in Trentino. Il riconoscimento è di straordinaria rilevanza se si pensa che è da due secoli che, sulle Dolomiti, non avveniva la scoperta di una nuova specie di minerale, sottolinea il Muse.

"Fino a oggi, i minerali noti alla scienza sono poco più di 5.000 - spiega Paolo Ferretti del Muse - non molti se paragonati alle specie viventi, che sembrano essere alcuni milioni. Trovare una specie mineralogica nuova è un evento molto più raro, dunque, rispetto a scoprire un nuovo essere vivente. Ad aggiungere eccezionalità a questo ritrovamento è il fatto che la fiemmeite proviene da un territorio, come quello dolomitico, in assoluto tra i più studiati al mondo. È dal 1815, infatti, che sulle Dolomiti non veniva riconosciuto un nuovo minerale".