Torino, 16enne investita e uccisa mentre andava a scuola

Una ragazza di 16 anni, di origini ucraine, è morta questa mattina a Torino investita da un'auto, in zona Madonna del Pilone. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.50 all'angolo tra corso Casale e via Signorelli, dove sono presenti delle strisce pedonali. Il conducente della Volkswagen si è fermato immediatamente, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia municipale che indaga sulla dinamica dell'incidente.