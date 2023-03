Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio di 23 anni

L'omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller, nel centro del paese della provincia di Torino. A dare l'allarme è stato il marito della vittima 45enne

Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre a martellate a Pinerolo, in provincia di Torino. L'omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller, nel centro del paese. A dare l'allarme è stato il marito della vittima.

A quanto si è appreso, la 45enne è stata uccisa stamattina a colpi di martello dal figlio di origini pakistane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza della Croce verde, ma la donna non è sopravvissuta all'aggressione a causa della gravità delle ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pinerolo.