Camionista con patente scaduta e cronotachigrafo alterato, sanzionato

Un camionista è stato sanzionato per 2mila euro per aver manomesso, grazie a un magnete, le registrazioni del cronotachigrafo digitale. L'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Tortona per un controllo vicino al casello autostradale di Alessandria Est (A21).

Il controllo

L'autista, è emerso, aveva patente di guida e Carta di qualificazione del conducente scadute, così gli è stato anche intimato l'obbligo di sottoporsi alle prescritte visite di revisione patente. Infine è scattato il fermo amministrativo del mezzo. All'Ispettorato del Lavoro sono state segnalate le irregolarità rilevate per le opportune verifiche nella sede dell'impresa proprietaria del veicolo.