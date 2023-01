Casale Monferrato, bimba sparisce da casa padre: denunciata zia

L’uomo ha denunciato che la piccola sarebbe stata portata via da una zia. Il padre risultava avere con sé la bambina per impedimenti professionali temporanei della madre, che dopo la fine della relazione vive in Belgio: la parente l’avrebbe portata proprio lì. Sul caso indaga la polizia coordinata dalla procura di Vercelli

Un padre di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria), con cui vive la bambina di 3 anni, contesa dopo la fine della relazione con la madre, ha denunciato che la piccola sarebbe stata portata via da una zia. L'uomo, assistito dall'avvocato Danilo Cerrato, risultava avere con sé la piccola nel Monferrato per impedimenti professionali temporanei della donna, che vive in Belgio. E la zia l'avrebbe portata proprio lì. Sulla vicenda proseguono le indagini della polizia, che mantiene il massimo riserbo, coordinate dalla procura di Vercelli.

La vicenda

L'episodio viene definito grave dalla parte del genitore, considerati i rapporti riferiti come non tesi con la mamma della bimba e le telefonate regolari proprio della madre alla piccola negli ultimi mesi, a quanto si apprende. Sull'affidamento intanto nulla risulta ancora deciso, ma sembrerebbe la donna volesse riavere in modo stabile la figlia già a fine 2022, senza attendere la decisione di un giudice. Così, il 30 dicembre tutto sarebbe precipitato. La zia, arrivata il 28 in aereo, approfittando dell'assenza del padre che era in bagno, avrebbe alzato il volume della televisione e, avvolta la nipote in una coperta, se ne sarebbe andata. Accortosi dell'accaduto, l'uomo avrebbe subito pensato che qualcuno aveva agito per conto della ex moglie e cercato di rintracciare la cognata al telefono, ma inutilmente. Un'informazione - poi risultata sbagliata - l'aveva indirizzato in aeroporto. Zia e bimba potrebbero invece avere lasciato l'Italia in auto. Di loro nessuna traccia sul territorio nazionale.