Auto brucia dopo scontro, due persone morte carbonizzate nel Novarese

In uno scontro a Romentino, in provincia di Novara, al confine con la Lombardia, due persone sono morte carabonizzate, altre due sono rimaste ferite.

L'incidente



L'incidente è avvenuto in via Torre Mandelli, una strada che porta verso la valle del fiume Ticino e sono rimasti coinvolti tre veicoli: un furgone e due auto, nell'urto una Giulia Alfa Romeo ha preso fuoco ed è è andata totalmente distrutta. Sno in corso controlli per capire quante persone fossero a bordo. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia locale e i Carabinieri.