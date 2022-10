Val Susa, faceva entrare illegalmente migranti in Francia: arrestato

Il provvedimento è scattato dopo un’indagine della polizia di frontiera di Bardonecchia. A essere notato è stato un gruppo di persone radunate in una boscaglia in zona Salbertrand in attesa del momento propizio per salire a bordo di mezzi pesanti lasciati in sosta nell’area di servizio Gran Bosco dell’autostrada

Un cittadino afghano è stato arrestato dalla polizia in Alta Valle di Susa con l'accusa di essere uno dei 'passeur' che aiutano i migranti a varcare clandestinamente il confine con la Francia. Il provvedimento è scattato dopo un'indagine della polizia di frontiera di Bardonecchia. Gli stranieri sono stati portati nei locali della polizia di frontiera per le attività di identificazione e di assistenza. L'arresto, per l'afghano, è scattato per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione irregolare.

L’operazione della polizia

È stato notato un gruppo di stranieri radunarsi in una boscaglia nella zona di Salbertrand in attesa del momento propizio per il loro successivo caricamento a bordo dei rimorchi dei mezzi pesanti lasciati in sosta nella vicina area di servizio Gran Bosco dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Al momento dell'intervento, sei di loro erano già rinchiusi all'interno di un rimorchio, altri nove erano ancora in attesa. Gli autisti dei camion sono risultati estranei alla vicenda.