Casale Monferrato, 14enne in monopattino investito da trattore

Guidando un trattore ha investito un quattordicenne su un monopattino elettrico e non si è fermato a prestare i soccorsi. Con questa accusa un giovane di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria). Il quattordicenne ha riportato la frattura di una clavicola e altre lesioni; non è comunque in pericolo di vita.

La posizione del 19enne

Il conducente del mezzo agricolo, rintracciato grazie anche alle telecamere di sorveglianza della zona, ha spiegato di non essersi accorto di nulla, verosimilmente a causa delle dimensioni del trattore. La denuncia è scattata per omissione di soccorso.