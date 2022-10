Furti nel centro di Casale: arrestati due uomini dai carabinieri

I militari li hanno trovati in possesso di merce appena rubata: un iPod, denaro per circa 200 euro e un iPad

Due uomini di 37 e 27 anni sono stati arrestati presso il centro storico di Casale Monferrato dai carabinieri, i due sono accusati di furto aggravato.

L'arresto

I militari hanno trovato i ladri in possesso di merce appena rubata: un iPod, denaro per circa 200 euro e un iPad, quest'ultimo portato via da un ristorante vicino. Analizzata la refurtiva e fatte verifiche in zona, i carabinieri hanno appurato la provenienza di tutta la merce e del contate rubato. Convalidati gli arresti, per entrambi il giudice del tribunale di Vercelli ha disposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria