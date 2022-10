Covid Piemonte, bollettino: 4.822 nuovi casi, positività al 16,1%

Economia

La ricerca dell’Istituto nazionale di previdenza sociale evidenzia come i lavoratori siano in questo momento alla ricerca di un equilibrio tra occupazione e stato psicofisico, un’evidente eredità del periodo di pandemia. “Serve che i manager siano disponibili al confronto e all’ascolto, in modo tale da cogliere, in breve tempo, eventuali criticità”, dice Francesca Contardi, managing director di EasyHunters, società di ricerca e selezione