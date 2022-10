Pinerolo, rissa con bastoni: due arresti e sei denunce

L'episodio è avvenuto il 19 ottobre vicino alla stazione ferroviaria. In un video, recuperato dagli investigatori, si nota un ragazzo inseguito da un gruppo in un giardino pubblico e poi, una volta raggiunto, atterrato e preso a calci e bastonate

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

Due arresti e sei denunce a Pinerolo per una rissa avvenuta nel pomeriggio del 19 ottobre vicino alla stazione ferroviaria. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri.

La rissa

La rissa è stata documentata in un video, recuperato dagli investigatori, in cui si nota un ragazzo inseguito da un gruppo in un giardino pubblico e poi, una volta raggiunto, atterrato e preso a calci e bastonate.