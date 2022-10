Ragazzo picchiato e ucciso a Casale Monferrato: altri due indagati

Si tratta di un uomo e una donna sospettati di essere complici del 20enne fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Cristian Martinelli, 34 anni, deceduto in ospedale il 16 ottobre per le conseguenze della violenta aggressione avvenuta due giorni prima

Ci sono altri due indagati, un uomo e una donna, nell'inchiesta sulla morte di Cristian Martinelli, 34 anni, di Morano sul Po (Alessandria), deceduto in ospedale il 16 ottobre per le conseguenze della violenta aggressione subita nel pomeriggio di due giorni prima vicino alla stazione ferroviaria di Casale Monferrato. Sarebbero complici del 20enne moldavo, Nicolae Capstrimb, che resta in carcere in custodia cautelare, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, anche se il fermo non è stato convalidato dal Gip di Vercelli, Valeria Rey. Si attende anche l'esito dell'autopsia.