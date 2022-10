Vercelli, sequestrati 33 falsi orologi a un mercatino d’antiquariato

GUARDA LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI 17 OTTOBRE

Esponeva sulle bancarelle di un rinomato mercatino dell'antiquariato di Vercelli 33 orologi di grandi marchi come Rolex, Omega, Hamilton, Tudor e Cartier, ma tutti contraffatti. A scoprire la truffa è stata la guardia di finanza, che ha denunciato il venditore con l'accusa di contraffazione di marchi e ricettazione.

La merce sequestrata

Gli articoli erano esposti nel consueto mercatino mensile del Barlafus; gli orologi, alcuni ancora custoditi in eleganti confezioni, ad un attento esame visivo sono risultati repliche ben fatte. Ad insospettire la guardia di finanza circa la non genuinità dei prodotti, però, è stato il prezzo di vendita degli articoli, di molto inferiore rispetto al valore di mercato degli orologi originali.

I controlli della guardia di finanza

Durante i controlli al mercato bisettimanale di Vercelli, i finanzieri hanno anche scoperto e sequestrato 23 capi tra maglie e scarpe con i loghi falsificati di due importanti marchi di abbigliamento sportivo, Nike e New Balance. I prodotti avrebbero fruttato, se venduti al dettaglio, circa 500 euro. Solo pochi giorni fa, sempre dallo stesso ambulante, erano stati ritirati centinaia di prodotti cosmetici, di bigiotteria e mascherina FFP2 non sicuri. Anche in questo caso è scattata la denuncia per contraffazione di marchi e ricettazione.